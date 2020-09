Mercato Inter, Pastorello: "Candreva? Ancora non abbiamo deciso nulla"

Antonio Candreva è in uscita dall'Inter, perchè non facente più parte del progetto tecnico di Antonio Conte per la prossima stagione. Già qualche sentore era arrivato ad agosto, quando il romano non è più stato impiegato da Conte in Europa League. La certezza è arrivata con l'esclusione dalle due amichevoli disputate dall'Inter contro Lugano e Carrarese.

Candreva si allena sempre con i compagni, ma non viene più convocato nelle amichevoli. Ora resta da capire quale sarà la sua prossima squadra. Il Genoa sembrava molto vicino al suo acquisto, ma è un'opzione che non piace tantissimo al giocatore. E' più intrigato dall'offerta della Sampdoria, con Ranieri che lo ha richiesto espressamente e ha anche contattato l'esterno. Sullo sfondo la Fiorentina, squadra che attrae maggiormente Candreva, ma lì per il momento sarebbe solo il vice-Chiesa.

Ieri, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato il suo agente Federico Pastorello: "Non abbiamo ancora deciso nulla". Le offerte sul tavolo a Candreva non mancano, ora sta a lui decidere la sua prossima destinazione, che dopo quattro anni sarà lontana dall'Inter.