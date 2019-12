Mercato Inter, parole di Marotta chiare: apertura su 2 obiettivi per gennaio

Nella giornata di ieri, prima del match tra Inter e Spal, l'amministratore delegato nerazzurro ha parlato chiaramente di due obiettivi per il centrocampo in vista della sessione di gennaio.

I nomi sono quelli di Vidal e Kulusevski. Il primo vorrebbe riunirsi a Conte, e Conte lo vorrebbe al punto da averlo messo in cima alla lista dei desideri. Marotta ha di fatto dichiarato che se si creassero le condizioni l'affare potrebbe andare in porto.

Per quanto riguarda lo svedese invece tra l'amministratore delegato nerazzurro e il ds del Parma Faggiano sussiste un rapporto di amicizia, che porterà i due a parlare del giocatore in una sede informale.

Insomma il fatto che si sia esposto in questo modo viene letto dalla Gazzetta dello Sport come un segnale di apertura verso i due obiettivi. Ma, sottolinea la rosea, queste parole non escludono che possano esserci altri centrocampisti sui quali si stia lavorando sotto traccia.

Insomma, dichiarazione di intenti o tentativo di depistaggio?