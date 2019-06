Mercato Inter, parla l'agente di Lazaro: lo scenario sul centrocampista

Altro nome per il centrocampo nerazzurro. Ad essere accostato al club di Corso Vittorio Emanuele, questa volta è stato Valentino Lazaro, centrocampista dell'Herta Berlino classe '96.

Il giocatore, questa stagione in Bundesliga ha collezionato 29 presenze (per un totale di 2164 minuti giocati) condite da tre reti. A parlare della situazione di mercato relativa all'austriaco, ci ha pensato l'agente del ragazzo Max Hagdayr che in esclusiva per FC Inter News ha detto:

“L'Inter? Non parlo di una squadra precisa. Per questo non posso neanche rivelarle se abbia parlato o meno con i dirigenti nerazzurri. Posso però dire che sul giocatore c’è l’interesse di club di alto livello. A lui piacerebbe giocare la Champions League ed essere allenato da un tecnico che punti su di lui e possa farlo migliorare e farlo rendere al meglio".