Mercato Inter, parla l'agente di Hysaj: l'albanese lascerà Napoli

L'avventura di Elseid Hysaj al Napoli è giunta al termine. L'esterno basso albanese, concluderà la propria esperienza nel capoluogo campano dopo tre stagioni. Era arrivato dall'Empoli sotto esplicita richiesta dell'allora tecnico partenopeo Maurizio Sarri.

Da quando il tecnico toscano non allena più gli azzurri però, il giocatore per ritagliarsi un ruolo da titolare inamovibile ha faticato non poco, tanto da essere scalzato via da Kévin Malcuit. Ora però il futuro di Hysaj è scritto: lascerà Napoli per cercarsi una nuova sistemazione, e a confermarlo è proprio l'agente dell'albanese Mario Giuffredi che a Radio Marte ha detto:

"Dopo quattro anni è giusto che vada via. Ha dimostrato di essere tra i migliori d'Europa per tre anni, poi col cambio tecnico ha pagato un po' come prestazioni. Non è stato corretto attaccarlo in questo modo. Non ha fatto neanche male, ma è stato sufficiente".