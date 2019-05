Mercato Inter, parla l'agente di Atal

Uno degli ultimi nomi accostati all'Inter è quello di Youcef Atal, terzino in forza al Nizza.

Il portale "CalcioNapoli24.it" ha intervistato in esclusiva Jean Marc Bellefont, agente del giocatore.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Sono andato a scovarlo nella seconda divisione algerina, abbiamo deciso di camminare insieme d'allora in poi. Prima il passaggio al Belgio poi al Nizza".

Di seguito: "E' molto rapido, bravo nel dribbling e riesce a liberarsi per andare al cross. E' molto giovane e quindi deve diventare più maturo. Il suo ruolo preferito è il terzino destro, si è messo a disposizione del Nizza per giocare anche in più avanti".

Infine: "Atal è pronto per un club che gioca la Champions. Napoli è una bella città e una squadra con un ottimo allenatore".