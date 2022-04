Mercato Inter, parla Di Marzio. Servirà una cessione, ecco i sacrificabili

Il mercato dell'Inter per l'estate 2022 si preannuncia burrascoso almeno quanto quello dell'anno precedente.

Come riportato da fcinternews.it, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato proprio ai microfoni dell'emittente televisiva di quelli che, secondo lui, saranno i piani di Marotta per la prossima sessione di calciomercato.

E le notizie, per i tifosi dell'Inter, non sono ottime. Il giornalista ha infatti affermato di credere che ai nerazzurri servirà un sacrificio, sulla stessa linea di quelli fatti l'estate scorsa con Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

L'indiziato principale, complice il rendimento ad ottimi livelli mantenuto nel corso di questa stagione, sembrerebbe essere Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, infatti, ha fin qui all'attivo 19 reti in 42 presenze, condite da 3 assist, realizzati tutti in Serie A, e fa gola a diversi top club europei.

In particolare, Lautaro gode di grandi estimatori nella Liga spagnola, specialmente alla corte dell'Atletico Madrid capitanato dall'ex interista Simeone. il Barcellona invece, al momento non sembra in grado di poter formulare un'offerta soddisfacente per i nerazzurri, mentre l'attaccante stesso non è particolarmente attratto dalla destinazione Premier League, dove pure può vantare molteplici ammiratori.

Di Marzio, alla domanda riguardo ad una possibile permanenza di Martinez in nerazzurro, risponde "non mi sento di dirvi che sarà il centravanti dell'Inter l'anno prossimo".

Così, anche quest'anno l'Inter sembra costretta a doversi preparare a cedere sul mercato, per questioni di bilancio e di liquidità, almeno uno dei suoi pezzi pregiati.

La campagna in uscita non sarà probabilmente clamorosa come quella dell'estate 2021, ma rischia certamente di avere un impatto sulle prossime stagioni della squadra di Inzaghi, che si troverà a dover ricostruire, per il secondo anno consecutivo, la spina dorsale della propria rosa, orfana di un altro leader dopo una grande annata.