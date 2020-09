Mercato Inter - Palmeri: "C'è stato un contatto tra Suarez e l'Inter"

Arturo Vidal non è il solo giocatore in uscita dal Barcellona, anche il futuro dell'attaccante Luis Suarez resta un mistero. Nella giornata di ieri l'attaccante uruguaiano ha sostenuto, in quel di Perugia, l'esame di lingua italiana, propedeutico per ottenere la cittadinanza nel Bel Paese.

Suarez è da settimane in orbita Juventus ma, secondo il giornalista Tancredi Palmeri, il club bianconero non sarebbe il solo ad essersi interessato al giocatore blaugrana. Di seguito le due parole: " C'è stato un contatto tra l'Inter e Suarez, ma per ora niente di minimamente paragonabile agli accordi già raggiunti con la Juventus."

Palmeri inoltre si lascia sfuggire anche una considerazione personale sul futuro dell'attaccante: " La mia opinione è che Suarez stia utilizzando l'accordo con la Juventus e l'interesse delle altre squadre per rabbonire il Barcellona e alla fine rimanere dove sta."