Mercato Inter, ottimismo per Vidal. Il Milan prova a inserirsi per Tonali

Arturo Vidal sembrerebbe essere tornato in voga come obiettivo sul mercato: il centrocampista cileno corrisponderebbe al perfetto identikit tracciato dall'Inter e vista la situazione in casa Barcellona filtrerebbe ottimismo sulla buona riuscita della trattativa. I contatti sono stati già avviati con i nerazzurri che cercano un rinforzo di prima qualità oltre al gioiellino adocchiato in casa Brescia: Sandro Tonali.



Se quest'ultimo sarebbe concreto anche l'interesse del Milan: i rossoneri provano a inserirsi nell'affare anche se in vantaggio rimane comunque il club targato Suning dato che la tavola è stata già apparecchiata da diverso tempo. Ci si aspetta un'accelerata concreta da parte dell'Inter per rispedire al mittente le lusinghe dei rivali, accelerata ancora non effettuata.



Per Vidal invece sembrerebbe la volta buona per rivederlo nel nostro campionato: le caratteristiche del calciatore fanno gola ad Antonio Conte, quest'ultimo desideroso di avere in rosa un profilo polivalente in vista della prossima stagione. A riportarlo è Sky Sport.