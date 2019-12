Mercato Inter, ore cruciali per il futuro del giocatore. Nerazzurri alla finestra

Arturo Vidal è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto concerne il centrocampo: il centrocampista cileno starebbe vivendo un rapporto burrascoso con Valverde, e la sua permanenza in Catalogna non sembrerebbe scontata.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano iberico "Mundo Deportivo" oggi si dovrebbe decidere il futuro del calciatore, con Felicevich (agente di Vidal) già a Barcellona per discutere con il club capitanato da Bartomeu.



Le intenzioni del giocatore sono chiarissime: lasciare la Spagna per ottenere un ruolo più importante in un altra squadra. I nerazzurri sono alla finestra, e continua a monitorare la situazione in vista della prossima finestra di mercato.