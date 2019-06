Mercato Inter, ora si penserà a piazzare gli esuberi: Icardi e Nainggolan out

Archiviata la pratica plusvalenza per chiudere il bilancio in maniera positiva, ora all'Inter si lavorerà per cedere i giocatori che potranno portare soldi freschi da poter reinvestire per arrivare a Romelu Lukaku.

Uno su tutti Mauro Icardi. Per il bomber rosarino però, ad oggi non ci sono offerte. La società cercherà in tutti i modi di cederlo, ma qualora ciò non dovesse essere possibile, a quel punto lo scenario sul mercato dell'Inter cambierebbe.

Sempre in uscita restano in lizza i nomi di Radja Nainggolan (che i nerazzurri cederebbero anche in prestito), Joao Mario (per il quale il Monaco ad oggi offre 18 milioni) e Dalbert (sull'ex Nizza ci sarebbe il Lione pronto ad offrire una ventina di milioni).