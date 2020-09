Mercato Inter, ora la priorità dei nerazzurri diventa la difesa

Ogni giorno Milan Skriniar si avvicina a piccoli passi al Tottenham. Il centrale slovacco è stato espressamente richiesto da Mourinho per giocare nella sua difesa a quattro, mentre non viene ritenuto da Conte adatto per la sua a 3. La richiesta iniziale dell'Inter da 60 milioni è stata, però, valutata troppo alta dagli Spurs, che puntano ad abbassarla almeno a 50.

L'Inter si sta guardando intorno per cercare il sostituto. Il preferito è Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina valuta il difensore serbo 40 milioni. Troppi attualmente. E allora ecco che spunta un nome che era già stato accostato all'Inter, ma questa volta la trattativa potrebbe essere moto più concreta. Il nome è quello di Chris Smalling, il centrale del Manchester United in prestito alla Roma la scorsa stagione, tornato ai Red Devils dopo il mancato accordo di acquisto definitivo con i giallorossi. La Roma non ha definitivamente mollato Smalling, ma ha offerto 12 milioni più bonus mentre lo United non ne vuole meno di 20.

L'Inter, con i soldi della cessione Skriniar, potrebbe offrirne 18, pagabili anche in tre rate, per convincere il Man Utd, considerando i buoni rapporti tra i due club per gli affari Lukaku e Sanchez. Nelle ultime ore è emerso però anche il nome di Kabak, difensore turco classe 2000 dello Schalke 04, seguito già in età giovanile dagli scout nerazzurri. L'anno scorso su di lui c'era il Milan, poi arrivò lo Schalke che lo acquistò pagando la clausola da 15 milioni allo Stoccarda. Ora la clausola rescissoria è ben più alta (50 milioni), ma gli intermediari che hanno proposto l'affare all'Inter contano di poter trattare.