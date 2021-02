Mercato Inter, opportunità a zero dal Man Utd. Juve e Roma in corsa

Non solo l'Inter, anche Juventus e Roma in corsa per Juan Mata del Manchester United. Secondo quanto riportato dal "The Sun", lo Utd avrebbe un'opzione di rinnovo di contratto per un ulteriore anno, ma lo spagnolo vorrebbe avere più spazio e giocare con più continuità.

In questo momento i nerazzurri si trovano in pole position per l'ex Chelsea.

Da valutare in quale posizione Antonio Conte potrebbe schierarlo, l'unico ruolo possibile potrebbe essere quello di seconda punta, ma la coppia Lautaro-Lukaku è e sarà intoccabile. Per questo motivo lo spagnolo classe '88 potrebbe scegliere destinazioni diverse da quella milanese, squadre in cui potrebbe sicuramente trovare più continuità e scendere in campo con maggiore frequenza.