Mercato Inter, Onana saluta, si chiude per il primo portiere

di Redazione, pubblicato il: 17/07/2023

(Mercato Inter) Onana ha già svuotato l’armadietto alla Pinetina, nelle prossime ore salvo sorprese poco prevedibili volerà a Manchester. L’Inter si ritrova dunque nel primo giorno di ritiro a ranghi completi senza centravanti e senza portiere titolare. La vicenda Lukaku ha creato non poco scompiglio nell’ambiente nerazzurro costretto adesso a rivolgere le attenzioni su alternative difficili e costose.

Meno complicato sembra da risolvere il problema dell’estremo difensore. Secondo Sky Sport nelle prossime ore l’Inter busserà alla porta del Bayern per pagare la clausola rescissoria di 6 milioni di euro per Yann Sommer. Solo successivamente si apriranno le danze della trattativa per portare a Milano anche Anatolij Trubin, vero obbiettivo di mercato per il futuro della porta interista.