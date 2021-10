Mercato Inter: Onana già a gennaio? Ecco l'incastro

Mercato Inter: Andrè Onana potrebbe arrivare alla Pinetina già a gennaio.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'estremo difensore dell'Ajax, che ha il contratto in scadenza nel 2022, si dovrebbe accordare con i nerazzurri dal prossimo anno. La strategia della dirigenza sarebbe quella di regalarlo a Simone Inzaghi già nella sessione invernale ma sarà necessario trovare una sistemazione a Ionut Radu.

Il portiere rumeno non ha mai trovato spazio nè in Champions League,nè in Campionato nonostante le ottime prestazioni evidenziate nelle amichevoli pre-campionato. L'ex Genoa, seguitissimo dalla Real Sociedad, ha deciso in estate di rimanere alla Pinetina proprio perché poco convinto dal progetto della squadra che milita nella Liga spagnola.

I dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per apportare modifiche importanti alla rosa e, come vi dimostriamo in questo articolo, vorrebbero Gonzalo Villar della Roma. Il centrocampista è fuori dal progetto di Josè Mourinho e potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio. In realtà, a fine agosto Marotta e Piero Ausilio avevano già proposto ai giallorossi uno scambio con Roberto Gagliardini ma non hanno trovato il via libera dei dirigenti capitolini. L'operazione nasce perché Marcelo Brozovic non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. L'ad nerazzurro, ne parliamo qui, ha confermato che le trattative procedono con tranquillità

Un altro problema da risolvere sarà quello legato ad Alexis Sanchez. Il cileno, dopo lo sfogo postato su Instagram al termine della sfida contro il Sassuolo, avrebbe rotto con l'Inter e potrebbe lasciare prima che termini la stagione. In questo articolo troverete le squadre interessate alle sue prestazioni.