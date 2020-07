Mercato Inter, oltre ad Aubameyang dall'Arsenal si punta Lacazette

Il futuro di Lautaro Martinez resta ancora in bilico e nella Milano nerazzurra non hanno affatto intenzione di farsi cogliere impreparati. Il club di Via della Liberazione tramite l'AD Beppe Marotta ha più volte fatto sapere che non ha intenzione di privarsi del ragazzo, così come quest'ultimo non ha mai manifestato la volontà di partire.

Considerando però che il Barcellona è un club che farebbe gola a qualsiasi calciatore, gli 007 interisti all'interno delle proprie agende hanno appuntato vari nomi per l'eventuale eredità dell'attuale n°10.

Tra questi vi sarebbero anche quelli di Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette, quest'ultimo seguito anche da Atletico Madrid e Juventus. A riferirlo è stata la redazione de L'Equipe.