Mercato Inter, oltre a Eriksen un altro centrocampista al passo d'addio

Il mercato di gennaio dell'Inter sarà tanto movimentato quanto complicato. Le cose da fare sono tante per poco tempo, per poter regalare a Conte i tasselli mancanti per la sua rosa. Il mercato dell'Inter, però, è governato da un diktat: prima cedere poi acquistare. Senza questa condizione si resta come si è.

Per questo le parole di ieri di Marotta su Eriksen hanno aperto ad una cessione del fantasista danese dopo solo un anno dal suo arrivo in nerazzurro. Ma la partenza del numero 24 potrebbe non essere l'unica.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, infatti, un altro centrocampista potrebbe presto lasciare Milano. Si tratta di Radja Nainggolan. Il belga non ha mai convinto Conte per professionalità e a gennaio si potrebbe profilare l'addio che non c'è stato questa estate. Le due partenze citate potrebbero, poi, portare in dote a Conte quel centrocampista con caratteristiche più vicine alla sua idea di calcio.