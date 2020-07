Mercato Inter - Ok di Conte su Tonali, ma solo in coppia con un big

L'edizione online di TuttoSport riporta importanti novità sul mercato in entrata dell'Inter, da tempo a lavoro per regalare ad Antonio Conte i rinforzi desiderati in vista della prossima stagione. Il primo nome nella lista di Marotta e Ausilio è sicuramente quello di Sandro Tonali, giovane gioiellino del Brescia.

I nerazzurri hanno da tempo un principio d'accordo con il centrocampista classe 2000, ma adesso arriva la parte più difficile: trattare con Massimo Cellino. Il patron del club lombardo infatti chiede non meno di 50 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, mentre l'Inter non vorrebbe andare oltre i 30/35 milioni di euro cash.

In ogni caso, Antonio Conte ha già espresso il suo favore all'operazione, ma insieme a Tonali vuole anche un centrocampista top, in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. Il sogno del tecnico leccese resta sempre Arturo Vidal ma si sondano anche piste più percorribili, come quelle che portano a Tolisso e Ndombele. In quest'ottica non è da escludere un'uscita di Brozovic, considerato importante ma non incedibile.