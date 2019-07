Mercato Inter, oggi altro incontro per Barella. Stand-by per Dzeko

Potrebbe essere la giornata decisiva per l'affare che dovrebbe portare a Milano Nicolò Barella. L'Amministratore Delegato nerazzurro Beppe Marotta, che non è partito per Lugano con il resto della squadra, quest'oggi sarà presente in Lega Calcio.

Secondo Sportmediaset infatti, questa sarà l'occasione ideale per incontrare nuovamente il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Il patron sardo per liberare Barella continua a chiedere 50 milioni, ma con l'aumento dei bonus presenti nell'attuale offerta (36 milioni cash + 4 di bonus) e l'inserimento del giovane attaccante Felice D'Amico, il n°1 rossoblù potrebbe convincersi.

Discorso diverso invece per Edin Dzeko. Per il n°9 della Roma, per la quale il club capitolino continua a richiedere 20 milioni, l'Inter potrebbe decidere di accordarsi col bosniaco nei prossimi mesi e prelevarlo a parametro zero la prossima estate.