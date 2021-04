Mercato Inter, occhi su un giocatore del Siviglia ma anche la Juve su di lui

Stando a quanto riporta Sportmediaset, diverse squadre in Europa avrebbero messo gli occhi su Joan Jordan, centrocampista del Siviglia. Dalla Spagna riportano che tra queste ci sarebbero anche Inter e Juventus.

Diverse indiscrezioni riportate da vari organi di stampa spagnoli vedono i bianconeri e i nerazzurri pronti a sfidarsi in un derby d'Italia di mercato per il mediano spagnolo. L'Inter sembrerebbe leggermente avvantaggiata poiché i dirigenti nerazzurri avrebbero pensato di offrire il cartellino di Sensi, oltre ai 10 milioni di euro, per arrivare ai 35 richiesti dal club andaluso.