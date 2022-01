Mercato Inter, occhi su due giocatori del Borussia Monchengladbach.

La dirigenza nerazzurra, in queste settimane, si sta muovendo per programmare il futuro della prossima stagione, oltre a quello immediato del mercato di gennaio, ed è per questo che, al momento, due sono i nomi fondamentali che interessano in viale della Liberazione e che potrebbero arrivare a condizioni vantaggiose. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il primo nome è quello di Matthias Ginter, difensore centrale tedesco che andrà in scadenza con il Borussia Monchengladbach nel 2022, il secondo è quello del terzino Bansebaini, in scadenza nel 2023.

Per il primo, Beppe Marotta e Piero Ausilio, vorrebbero chiudere per portarlo a Milano a parametro zero la prossima estate, vista la possibile partenza dei due centrali, Stefan de Vrij ed Andrea Ranocchia. Per il secondo, si punterà ad un'offerta che non sia troppo elevata, vista la scadenza contrattuale, per un giocatore che nella logica di squadra, andrebbe a sostituire Ivan Perisic, il cui contratto scadrà nella prossima estate e che ha avanzato richieste molto elevate sia in termini di ingaggio che di durata contrattuale.

Due giocatori molto interessanti a cui l'Inter pensa per regalare a Simone Inzaghi, anche nella prossima stagione, una rosa che possa essere competitiva e che possa regalare altri successi alla storia nerazzurra. Vedremo se ci sarà la formalizzazione definitiva degli accordi, ma se per Ginter bisognerà attendere solo qualche settimana, per Bansebaini se ne parlerà più avanti visto che il suo ingaggio avverrebbe a titolo definitivo, senza dimenticare che, se ci saranno eventuali uscite, un nome per la corsia esterna nel mercato di gennaio è quello di Lucas Digne dell'Everton.