Mercato Inter, occhi puntati su un giovane talento: Marotta fiuta il colpo

L’Inter pensa già al futuro e sarebbe al lavoro per piazzare un colpo in prospettiva. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo nel mirino Samuele Vignato, centrocampista offensivo classe 2004 di proprietà del Chievo Verona e fratello minore di Emanuel Vignato del Bologna.

Il giovane fantasista è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e avrebbe attirato su di lui le attenzioni di diversi club. Nella passata stagione si è messo in luce con la Primavera del Chievo Verona con 14 gol e 11 assist ed ha anche potuto debuttare con la prima squadra in Serie B collezionando due presenze.

Samuele Vignato fa gola a diversi club e si libererà molto probabilmente a costo zero dal Chievo Verona dopo l’esclusione della squadra veronese dalla Serie B. Il suo entourage sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Sulle sue tracce, oltre ai nerazzurri, ci sarebbero anche Juventus, Bologna, Sassuolo e Monza. La priorità dei nerazzurri per adesso è rivolta alle cessioni, ma la dirigenza ha fiutato il colpo. L’assalto al giovane fantasista potrebbe arrivare nelle prossime settimane ma bisognerà tenere d’occhio la folta concorrenza e sperare di non fare aste. L'Inter è alla finestra e sarebbe in attesa di sviluppi sulla situazione.