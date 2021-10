Mercato Inter, occhi puntati a Torino per la difesa ma c’è molta concorrenza

Spunta il nome di Bremer del Torino per la difesa dell’Inter ma per il brasiliano c’è la fila.

Dopo aver praticamente chiuso per l’arrivo di Andre Onana a parametro zero (clicca qui per leggere la notizia), gli uomini di mercato nerazzurri sarebbero già al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per il futuro. La priorità sarebbe quella di acquistare un vice Brozovic e il nome in cima alla lista di Beppe Marotta sarebbe quello di Gonzalo Villar della Roma (qui la nostra esclusiva del 27 settembre). Oltre al centrocampo, i nerazzurri potrebbero intervenire sul mercato anche per rinforzare il reparto difensivo (qui l'approfondimento) e acquistare una valida alternativa al trio titolare composto dagli intoccabili Skriniar-De Vrij-Bastoni. Nel mirino nerazzurro sarebbe finito Gleison Bremer del Torino, già abituato a giocare ad una difesa a tre.

Il brasiliano è un punto fermo della difesa granata e si sta dimostrando nelle ultime stagioni come uno dei migliori nel suo ruolo della Serie A. Sulle sue tracce, riporta calciomercato.com, ci sarebbero anche Juventus, Liverpool, Manchester City e United. Il classe ‘97 è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e sembrerebbe ormai pronto a fare il definitivo salto di qualità in una big. Non è da escludere che il Toro lo venda a fine stagione o addirittura a gennaio, per evitare di perderlo a zero in futuro. L’Inter è seriamente interessata al giocatore ma per averlo dovrà battere una forte e folta concorrenza.