Mercato Inter, occasione Wijnaldum a parametro zero: Marotta fiuta il colpo

I nerazzurri sono sempre attenti al mercato dei parametri zero e starebbero monitorando con attenzione alcuni giocatori in scadenza di contratto a giugno del 2021. Tra questi, secondo quanto riportato da 90min.com, ci sarebbe anche Georginio Wijnaldum del Liverpool.

L’olandese in scadenza di contratto nel 2021, sembrerebbe intenzionato a non rinnovare e lasciare Liverpool a parametro zero al termine di questa stagione. Il centrocampista sarebbe quindi già alla ricerca di una nuova esperienza e già dal prossimo gennaio è libero di firmare un pre contratto con un altro club. Sulle tracce del 29enne ci sarebbero diversi top club europei, tra cui Inter e Juventus.

Stando a quanto riporta il sito inglese, Inter e Psg avrebbero già fatto alcuni sondaggi con l'entourage del giocatore per capirne le intenzioni e la fattibilità dell’operazione. Ma attenzione soprattutto al Barcellona di Ronald Koeman, che sarebbe al momento la squadra favorita.