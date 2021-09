Mercato Inter, occasione dallo United: Marotta tenta il colpo a centrocampo

Il mercato dell'Inter non si ferma mai, Marotta e Ausilio sono sempre pronti a cogliere le grosse opportunità che il calciomercato propone. L'ultima suggestione arriva da Manchester, sponda United. Donny Van de Beek, talento ex Ajax è ai margini del progetto di Solskjaer e vuole lasciare la Premier League. I nerazzurri, che hanno già provato a prenderlo ai tempi dell'Ajax, potrebbero riprovare l'assalto a gennaio.

Nonostante le grosse aspettative su di lui, Van de Beek non è riuscito ad imporsi a Manchester. Arrivato dall'Ajax con la nomea dell'enfant prodige, la mezz'ala non è riuscita ad entrare nelle grazie del tecnico dei Red Devils. Durante l'ultima sessione di calciomercato sembrava vicino all'addio, ma un colloquio con Solskjaer gli aveva fatto cambiare idea. Pensava potesse essere la stagione della svolta, ma così non è stato. Appena 51 minuti giocati in quest'inizio di stagione tra Premier e Champions e la costante impressione che sia solo una seconda scelta nello scacchiere dello United. Ha dunque capito che restano all'Old Trafford, rischia di buttare un altro anno di carriera, così sembra deciso a partire nella prossima sessione di mercato. Beppe Marotta è pronto a cogliere l'occasione al volo. Tra i club interessati all'ex Ajax c'è l'Inter che già a gennaio dello scorso anno aveva provato a prenderlo.

Nella prossima sessione invernale, la dirigenza nerazzurra, secondo Calciomercato.com, farà un nuovo tentativo. Per la formula si tratta sulla base di prestito con diritto di riscatto. Lo United non vuole svenderlo ma l'agente del calciatore si è già messo all'opera per trovare una sistemazione al suo assistito. I contatti con l'Inter ci sono ma solo il tempo dirà se l'interesse diventerà poi una trattativa concreta.