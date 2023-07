Mercato Inter, occasione dal Bayern: Marotta punta il centrocampista

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 15/07/2023

Mercato Inter in azione. La separazione tra Romelu Lukaku e l’Inter sembra essere ormai inevitabile, dopo che si è consumato il tradimento di un giocatore simbolo degli ultimi anni. Tuttavia, nonostante questa situazione complicata, i nerazzurri rimangono attivi sul mercato in cerca di rinforzi per affrontare una stagione in cui sicuramente avranno un ruolo da protagonisti.

Uno dei reparti che richiede maggiori interventi è il centrocampo, e nelle ultime ore è emerso il nome di Ryan Gravenberch come possibile obiettivo. Il giovane olandese del 2002 ha vissuto una stagione non esaltante al Bayern Monaco e sta cercando il riscatto. Di conseguenza, l’Inter potrebbe decidere di puntare su di lui per rafforzare il centrocampo. Secondo le informazioni riportate da Sportitalia, la dirigenza nerazzurra avrebbe già effettuato un primo sondaggio per il calciatore, e il Bayern Monaco si sarebbe mostrato disponibile a trattare un eventuale prestito.

Mercato Inter, opportunità dal Bayern Monaco

L’arrivo di Gravenberch potrebbe portare nuova energia e freschezza al centrocampo dell’Inter, fornendo al nuovo allenatore Simone Inzaghi ulteriori opzioni tattiche. Nonostante la partenza imminente di Lukaku, l’Inter dimostra di non voler rimanere con le mani in mano e sta cercando di reagire prontamente per costruire una squadra competitiva. La trattativa con il Bayern Monaco è ancora in una fase preliminare, ma l’interesse da entrambe le parti sembra essere concreto.

Se l’Inter riuscisse a ottenere un prestito per Gravenberch, potrebbe fornire al giovane centrocampista l’opportunità di rilanciarsi e svilupparsi in un contesto stimolante come quello nerazzurro. La situazione è in continua evoluzione, e i tifosi dell’Inter rimangono in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte dei trasferimenti. Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra sta lavorando duramente per colmare le lacune lasciate dalla partenza di Lukaku e garantire che la squadra sia pronta per la nuova stagione che si avvicina.