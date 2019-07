Mercato Inter, obiettivo sfumato per l'attacco: il giocatore va al PSG

Niente da fare per l'Inter per quanto concerne Pablo Sarabia. L'ormai ex Siviglia, che era stato visionato anche dagli 007 nerazzurri, alla fine ha scelto il PSG, club che ha esercitato la clausola da 18 milioni presente nel contratto del giocatore.

Un colpo senza dubbio "low cost" rispetto agli standard dei parigini che a due anni di distanza, per acquistare due attaccanti (ovviamente Neymar e Kylian Mbappè), hanno speso oltre 300 milioni di euro.

Sarabia piaceva anche all'Inter, ma considerando che Antonio Conte adotterà molto spesso il 3-5-2, la dirigenza ha deciso di puntare su un esterno come Valentino Lazaro in grado sia di attaccare che di difendere.