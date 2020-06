Mercato Inter, obiettivo Gosens per la fascia. Servono almeno 35 milioni

I nerazzurri avrebbero intenzione di rivoluzionare le fasce in vista della prossima stagione. Antonio Conte avrebbe richiesto alla dirigenza giocatori funzionali al suo stile di gioco in grado di ricoprire tutta la fascia. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il tecnico salentino sarebbe un grande estimatore di Robin Gosens dell’Atalanta.

Il tedesco si è confermato anche in questa stagione come uno dei migliori nel suo ruolo; finora ha collezionato 8 gol e 6 assist in 31 presenze. Antonio Conte lo riterrebbe rperfetto per il suo 3-5-2, come esterno sinistro a tutta fascia. In quel ruolo, l’unico sicuro della riconferma per la prossima stagione sarebbe solo Ashley Young, mentre sia Cristiano Biraghi che Kwadwo Asamoah sembrerebbero destinati all’addio. Il Lione a gennaio ha offerto 25 milioni di euro, rispediti al mittente dal club bergamasco che lo valuterebbe almeno 35 milioni di euro. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi top club europei, tra cui il Chelsea. Sul giocatore si potrebbe scatenare una vera e propria asta durante la prossima finestra di mercato