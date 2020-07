Mercato Inter, obiettivo Cunha per l’attacco ma attenzione al PSG

I nerazzurri sarebbero sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima stagione. Tra i giocatori seguiti da Marotta ci sarebbe anche Matheus Cunha dell’Herta Berlino. Il brasiliano è esploso in questo finale di campionato ed ha attirato le attenzioni di diversi club europei.

Cunha è arrivato a Berlino a gennaio per 18 milioni ed ora il suo prezzo è aumentato sensibilmente. Per strapparlo all’Herta Berlino bisognerà presentare un’offerta importante. Al momento non sarebbe ancora arrivata nessuna proposta concreta, ma le squadre in pole per il brasiliano sarebbero il PSG e l’Inter.

Secondo quanto riportato da RMCSport, sulle tracce del centravanti ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain. Il club parigino, con le partenze di Edison Cavani ed Eric-Maxim Choupo-Moting alla fine della Champions League, avranno in rosa solo Mauro Icardi, Kylian Mbappe e il giovane Arnaud Kalimuendo. Il club parigino preferirebbe aspettare alcune settimane prima di concentrarsi sul mercato e pensare esclusivamente sulla Champions League