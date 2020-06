Mercato Inter, obiettivo Bellerin per la fascia destra: pronta l’offerta

I nerazzurri hanno intenzione di rinforzare le fasce per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero specialmente alla ricerca di esterni in grado di ricoprire l’intera fascia adatti al modulo e allo stile di gioco di Antonio Conte. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza interista ci sarebbe anche quello di Hector Bellerin, terzino destro classe 1995 di proprietà dell’Arsenal. L'esterno ha un contratto con i gunners fino al 2023, ma non sarebbe ancora convinto se rinnovare il contratto e si starebbe gia iniziando a guardare intorno.

Lo spagnolo piace molto ad Antonio Conte che lo considererebbe il profilo ideale per il suo 3-5-2. Per i gunners non è incedibile e di fronte ad un’offerta adeguata potrebbero lasciarlo partire. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Express, i nerazzurri farebbero sul serio per il giocatore e sarebbero pronti a offrire circa 30 milioni di euro per convincere il club londinese.