Mercato Inter, obbiettivo in arrivo e alle condizioni nerazzurre

di Redazione, pubblicato il: 29/07/2023

(Mercato Inter) 48 decisive per i pali nerazzurri secondo Sky Sport. Il week end dovrebbe essere il momento giusto per chiudere una delle vicende di mercato decisive per l’Inter che va ad iniziare la nuova stagione. Il Bayern sarebbe finalmente nelle co9ndizioni di aprire le porte al trasferimento di Sommer all’Inter. Per di più, come richiesto dalla dirigenza nerazzurra, senza onorare la clausola rescissoria di 6 milioni ma versando nelle casse bavaresi un paio di milioni in meno ed in due rate.