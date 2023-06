Mercato Inter, obbiettivo 100 milioni per far felice Inzaghi (SI)

di Redazione, pubblicato il: 29/06/2023

(Mercato Inter) 100 milioni di euro. Questa la cifra colossale che l’Inter spera di mettere insieme con tre cessioni importanti: Brozovic, Onana e Gosens. E’ quanto ha riportato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia. Gran parte dell’incasso (80/90 milioni) verrebbe poi reinvestito sul mercato per consegnare a Simone Inzaghi una squadra pronta per competere ancora in Italia e in Champions League.