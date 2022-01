Mercato Inter, nuovo sprint nerazzurro per il talento del Sassuolo

Il mercato dell'Inter regala sempre colpi di scena.

L'Inter di Simone Inzaghi continua a dominare in Italia e dopo la vittoria della Supercoppa, vuole aprire un nuovo ciclo vincente e duraturo in Italia. Per farlo il tecnico avrà bisogno di una rosa di livello europeo. Infatti Marotta e Ausilio stanno già lavorando per rinforzare la squadra nerazzurra e dopo essersi assicurati un portiere dal futuro roseo come Onana (qui i dettagli sulle sue condizioni fisiche) adesso puntano alla nuova linea verde del calcio italiano. Anzi, alla nuova linea "neroverde". Infatti i nerazzurri da tempo sono sulle tracce di diversi gioielli di proprietà del Sassuolo. Su tutti Scamacca e Raspadori, due attaccanti giovani che rappresentano il futuro della nazionale italiana, ma non solo. Negli ultimi mesi il nome più accostato al mondo interista è quello di Davide Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo piace ad Inzaghi che lo reputa perfetto per il suo gioco. Un centrocampista box to box capace di portare qualità e gol. Secondo Calciomercato.com l'Inter starebbe provando ad inserire nella trattativa un giovane difensore, Lorenzo Pirola. Contropartita che andrebbe ad abbassare la richiesta dei neroverdi che valutano Frattesi circa 25-30 milioni di euro. Inter e Sassuolo per Frattesi e Pirola starebbero ragionando su uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto. Sprint nerazzurro per il talento del Sassuolo che dunque la prossima estate potrebbe approdare a Milano, sotto la guida di Inzaghi.

Se la società è contrata sul mercato e sui rinnovi, il tecnico pensa già alla prossima decisiva sfida contro l'Atalanta. Contro i bergamaschi ci potrebbero essere diversi cambi di formazione, su tutti De Vrij, che potrebbe riposare (qui le novità di formazione).