Mercato Inter, nuovo nome per la fascia: occhi puntati su Miguel del Real

In attesa di capire quale sarà il futuro di Antonio Conte, la dirigenza nerazzurra è sempre al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la squadra. La priorità sarebbe quella di acquistare un nuovo esterno sinistro; i nomi in cima alla lista dei desideri sarebbero quelli di Emerson Palmieri e Robin Gosens, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome a sorpresa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter starebbe seguendo con attenzione anche Miguel Gutiérrez, classe 2001 di proprietà del Real Madrid. Il capitano della Juvenil del club madrileno si è messo in luce in questa Uefa Youth League, attirando su di se le attenzioni di diversi top club europei.

Miguel, nato come difensore centrale, ricopre attualmente il ruolo di esterno mancino ed è uno dei giovani più promettenti della rosa allenata da Raùl. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero soprattutto Inter e Juventus, ma non sarà facile strapparlo al Real Madrid. Il classe 2001 sarebbe ritenuto incedibile dalla società e anche da Zinedine Zidane, che lo ha più volte aggregato alla prima squadra. I blancos hanno già ha provveduto a blindarlo con un contratto da professionista fino al 2024.