Mercato Inter, nuovo nome per l'attacco: avviati i contatti per Cunha

La sempre più probabile cessione di Lautaro Martinez e la possibile non riconferma di Alexis Sanchez, obbligherebbe in nerazzurri ad acquistare rinforzi in attacco per la prossima stagione. I nomi in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte sarebbero sempre quelli di Timo Werner del Lipsia ed Edison Cavani del Paris Saint-Germain, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome a sorpresa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra gli attaccanti che l'Inter starebbe monitorando con particolare attenzione ci sarebbe anche Matheus Cunha, duttile centravanti dell'Herta Berlino. I nerazzurri lo seguono da diverso tempo ed avrebbero riallacciato i contatti con l'entourage del giocatore per capire i margini della trattativa. Il classe '99, acquistato dall'Herta durante la scorsa sessione di mercato per 18 milioni di euro, si sta confermando come uno dei migliori giovani della Bundesliga. L'attuale valutazione del brasiliano sarebbe superiore ai 20 milioni di euro e i nerazzurri sarebbero pronti a fare un tentativo per acquistarlo la prossima estate.