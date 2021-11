Mercato Inter, nuovo look alla difesa: Marotta pensa al doppio colpo

Mercato Inter: i nerazzurri hanno messo nel mirino due centrali difensivi per giugno.

L'Inter è a caccia di rinforzi per migliorarsi ulteriormente e tornare a competere anche in Europa. Beppe Marotta vuole portare alla corte di Inzaghi un doppio colpo in difesa. Il reparto difensivo nerazzurro, nonostante i tre centrali di livello, non ha alternative all'altezza e dunque l'Inter sta pensando a due colpi d'esperienza. Il primo, come già riportato in precedenza, è un fedelissimo di Inzaghi: Luiz Felipe. Il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per il momento non sembra intenzionato a rinnovare. Se il matrimonio con la Lazio dovesse finire, come svelato da Tuttosport, Marotta farebbe di tutto per portarlo a Milano. In maglia nerazzurra ritroverebbe il tecnico che lo ha lanciato e soprattutto il Tucu Correa, suo grande amico.

Ma non è finta qui, infatti secondo il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, l'Inter ha messo nel mirino un colpo importante dalla Germania. Il centrale del Borussia Moenchengladbach Matias Ginter. Il tedesco potrebbe lasciare la Bundesliga e la Serie A rappresenta una valida opzione. Ma nelle ultime settimane è spuntato anche un nome dall'Italia, il brasiliano del Torino Bremer. Il difensore di Juric al momento, per rendimento, è uno dei migliori giocatori della prima parte di stagione. Imbarazzo della scelta per Inzaghi, che al momento preferisce Luiz Felipe ed il tedesco, che però rispetto a Bremer non conosce il campiona italiano e tutto ciò potrebbe essere uno svantaggio.

Intanto la società pensa ai rinnovi. Su tutti quello di Brozovic che ancora tarda ad arrivare, la situazione è delicata, il croato è in scadenza nel 2022 (qui le ultimissime sul croato).