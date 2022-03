Mercato Inter, nuovo look al centrocampo: doppia cessione in estate

Mercato Inter; Marotta e Ausilio preparano il restyling.

L'Inter nell'ultima sessione di mercato ha effettuato diverse operazioni importanti. Dai rinnovi di giocatori chiave come Barella a quello in arrivo di Brozovic, ma non solo. Su tutte gli acquisti di Gosens e di Onana che arriverà a giugno a parametro zero. Marotta e Ausilio hanno posto le basi per rendere l'Inter ancor più forte e vincente con l'idea di aprire un nuovo ciclo di vittorie con Simone Inzaghi. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza Campione d'Italia che punta a riconfermarsi tale in Italia e a fare qualcosa di importante anche in Europa, nonostante lo scoglio Liverpool (qui le novità di formazione). Gli obiettivi principali per la prossima stagione sono Scamacca e Frattesi, un attaccante e un centrocampista.

Proprio quest'ultimo potrebbe prendere il posto di uno dei due centrocampisti destinati a partire ovvero Vidal e Vecino. Infatti, secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport i due sudamericani sono entrambi destinati a partire a fine stagione. Addio a parametro zero per entrambi che non rinnoveranno il loro contratto con l'Inter, vogliosi di provare una nuova esperienza che possa garantirgli più spazio. Per Vecino ci sono piste in Italia mentre per Vidal si tratta all'estero. Marotta pronto a rifare il look al centrocampo nerazzurro che con questa doppia cessione farà spazio a nuovi colpi.

Intanto la società oltre ai due gioielli del Sassuolo potrebbe piazzare altri colpi, in attesa di capire se ci sarà qualche altra cessione importante. Intanto dalla Germania il Bayern Monaco insidia i nerazzurri per Bremer e mette nel mirino Bastoni (qui tutti i dettagli).