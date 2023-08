Mercato Inter, nuovo duello con l’Atalanta: la Dea sull’obiettivo nerazzurro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 06/08/2023

Mercato Inter. In questa sessione di calciomercato, l’Inter dimostra una particolare attenzione alle opportunità di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Tra le diverse trattative in corso, una delle operazioni che sta attirando l’attenzione dei nerazzurri riguarda il giovane talento di proprietà del Monza.

Carlos Augusto, calciatore brasiliano classe 1999, è il nome che l’Inter segue con particolare interesse. Un profilo che ha attirato l’attenzione di vari club di Serie A, tra cui l’Atalanta, che sembra essere la squadra più disposta a fare sforzi economici per strappare il giocatore al Monza.

Mercato Inter, l’Atalanta vuole Carlos Augusto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta non ha abbandonato il sogno di aggiudicarsi il promettente terzino brasiliano nonostante l’acquisto di Bakker. La Dea avrebbe avuto dei contatti con il Monza per sondare le possibilità di una trattativa, cercando di strappare all’Inter un nuovo obiettivo di mercato, come già successo con l’operazione Scamacca. Tuttavia, l’Inter è attualmente condizionata da un movimento in uscita, rappresentato da Robin Gosens.

Prima di tentare l’acquisizione del terzino sinistro del Monza, la società nerazzurra deve piazzare Gosens, che ha rifiutato un’offerta dal Wolfsburg. Questa fase di stallo sta favorendo l’inserimento dell’Atalanta nella trattativa per Carlos Augusto. L’Inter cercherà comunque di accaparrarsi le prestazioni del giovane talento brasiliano, ma dovrà superare gli ostacoli creati dal movimento in uscita per poter procedere con la trattativa.