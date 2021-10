Mercato Inter, nuovo colpo di Marotta? Incontro con l'agente dell'attaccante

Mercato Inter: passi in avanti importanti per quanto riguarda i contatti col giovane bomber.

L'Inter continua a guardare al futuro. Dopo il rinnovo di Lautaro, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, la società nerazzurro è pronta a puntare su giovani talenti destinati a diventare futuri crack del calcio mondiale. Come fatto con Barella, giovane campione adesso diventato fuoriclasse e fulcro della Nazionale di Mancini, Marotta spera di ottenere nuove soddisfazioni dal mercato. Ed è per questo che l'Inter ha messo nel mirino un nuovo attaccante: il tedesco Karim Adeyemi.

L'attaccante che piace ai nerazzurri è un classe 2002, di proprietà del RB Salisburgo, che in questa stagione ha messo a segno ben 13 gol in 14 presenze (3 su 3 in Champions). Il club austriaco ha puntato molto sul tedesco che a suon di gol sta attirando tutte le big del calcio europeo. Non è un segreto che i nerazzurri siano tra le società più attive per arrivare ad Adeyemi e infatti ieri si è registrato un importante aggiornamento in merito. Come svelato dall'emittente tedesca Sport 1 e riportato in Italia da Calciomercato.com, nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Milano tra l'Inter e l'entourage del calciatore. L'agente Solomon Thomas, ceo dell'agenzia che rappresenta Adeyemi, è stato infatti in visita a Milano negli uffici dei dirigenti nerazzurri. Un incontro conoscitivo per sondare il terreno.

La strada è comunque in salita visto che il tedesco piace tanto a Bayern Monaco e PSG e soprattutto le cifre dell'operazione sembrano proibitive. Al momento il presidente del Salisburgo ha dichiarato che Adeyemi resterà con loro fino alla fine della stagione. Dunque, il prossimo giugno, Marotta tenterà l'assalto definito al bomber tedesco. Nel frattempo, si riapre la pista Thuram-Inter.