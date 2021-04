Mercato Inter, nuove conferme su Nikola Maksimovic

Secondo quanto riportata dall'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbero delle conferme in merito all'interessamento da parte dell'Inter per il difensore del Napoli, in scadenza di contratto a giugno, Nikola Maksimovic.

Infatti, i dirigenti nerazzurri, vorrebbero portare il serbo a Milano per fare in modo di sostituire Andrea Ranocchia, anche egli in scadenza a giugno e che non rinnoverà il suo contratto.

Il giocatore dovrebbe anche essere accontentato sull'ingaggio richiesta. Oggi, il giocatore, percepisce 1,2 di euro e vorrebbe arrivare a 2,5 milioni.