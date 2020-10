Mercato Inter, nuova pretendente dalla Serie A per Joao Mario

Pretendente a sorpresa per Joao Mario. Il centrocampista portoghese dell'Inter, oramai fuori dal progetto, tanto da essere stato lasciato fuori dalla lista di Serie A, può lasciare Milano nelle ultime ore di mercato.

A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio, che ha parlato di un interesse dell'ultimo minuto del Torino per il campione d'Europa. La società granata, infatti, vorrebbe regalare un centrocampista di palleggio al suo allenatore Marco Giampaolo.

Da vedere se la proposta convincerà il giocatore. In questi minuti i dirigenti del Torino starebbero provando a mostrare il progetto a Joao Mario. In questa trattativa, l'Inter potrebbe partecipare al pagamento di parte dell'ingaggio, mentre il giocatore andrebbe in prestito.