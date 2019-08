Mercato Inter, nuova cessione in attacco? Verona interessato al nerazzurro

Il mercato in uscita in casa Inter vede anche i giocatori della Primavera coinvolti. Dopo la cessione di Merola all'Empoli, anche Salcedo è finito sul taccuino di un club. Per il giovane attaccante c'è l'interesse da parte del Verona.

Dopo l'eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia, il club veneto è alla ricerca di un rinforzo in attacco. Il nome di Salcedo è presente, come quello di Barrow dell'Atalanta. Notizia riportata da Sky Sport.

Operazione difficile, se non impossibile. Salcedo è molto giovane ed è un punto fermo della Primavera nerazzurra, che quest'anno cercherà di tornare a trionfare in campionato, dopo due successi nelle ultime tre stagioni, con la finale persa contro l'Atalanta nell'ultima edizione.