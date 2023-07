Mercato Inter, novità sul sostituto di Lukaku: Marotta ha deciso

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 23/07/2023

Mercato dell’Inter continua a tenere banco, con un inaspettato arrivo a Milano: Juan Cuadrado. Tuttavia, il club nerazzurro si trova ora di fronte a un’altra sfida importante riguardante la situazione di Romelu Lukaku. Il belga dopo la vicenda con la Juventus sembra sfumare sempre più.

Anche il Chelsea, club di provenienza di Lukaku, sembra aver messo da parte il giocatore, relegandolo alla formazione delle riserve.. Nonostante l’ottimo rendimento dello scorso anno, Lukaku sembra ormai destinato a non tornare a Milano. Dunque i nerazzurri stanno cercando il sostituto ideale per il belga.

Mercato Inter, all-in su due giocatori: Balogun l’obiettivo principale

Secondo quanto riportato dal giornalista di SportMediaset Barzaghi, le piste più percorribili per sostituire Lukaku sembrano essere quelle di Folarin Balogun e Alvaro Morata. L’Atletico Madrid, club che detiene i diritti di Morata, sembra aver ammorbidito la sua posizione di vendita, richiedendo 15 milioni di euro, ma la concorrenza è accesa. Per Balogun dell’Arsenal, l’Inter si è mossa attivamente, mandando intermediari negli Stati Uniti per trattare l’acquisizione.

Si stima che l’offerta possa aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che potrebbe risultare accettabile per i Gunners. L’Inter si trova dunque di fronte a una delicata fase di transizione, ma la dirigenza sembra pronta a muoversi sul mercato per assicurarsi un nuovo attaccante di qualità. Resta ora da vedere come si svilupperanno le trattative e chi diventerà il nuovo punto di riferimento dell’attacco nerazzurro.