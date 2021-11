Mercato Inter, novità su Scamacca: sfida con due club di Serie A

Mercato Inter: i Campioni d'Italia sono a caccia di un nuovo centravanti.

Marotta e Ausilio vanno a caccia di un nuovo attaccante. Nelle ultime settimane, il calciomercato dei nerazzurri è già attivo. Tra rinnovi importanti come quello di Perisic (qui tutti i dettagli) ai nuovi possibili acquisti. La squadra di Simone Inzaghi è completa in quasi tutti i reparti anche se la società vuole rinforzarla ulteriormente. Si è parlato tanto di Raspadori o Alvarez come attaccanti per la Juventus, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata una novità in casa Inter. Torna di moda infatti Gianluca Scamacca. Il bomber del Sassuolo viste le ultime prestazioni, condite da gol pesanti, ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club di Serie A. Su tutti Inter e Juventus.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono tornati prepotentemente sul centravanti neroverde. In caso di addio di Alexis Sanchez, che ha dato segnali importanti sulla sua possibile cessione, l'Inter a gennaio potrebbe già intervenire sul mercato per portare un nuovo bomber a Milano. Scamacca sarebbe un colpo importante, però prima c'è da battere la concorrenza di Juventus e Fiorentina. Il club viola infatti potrebbe concedergli un minutaggio maggiore rispetto alle due big.

Le sue caratteristiche sarebbero perfette per il gioco di Inzaghi. Il tecnico intanto si gode un titolare ritrovato come Andrea Ranocchia. Di fatto il difensore dopo un periodo iniziale in panchina sta trovando la titolarità. Come scritto su Ranocchia, c'è un retroscena importante. Il difensore questa sera potrebbe partire dal primo minuto contro il Venezia.