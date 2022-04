Mercato Inter, novità su Perisic: le ultime sul rinnovo del croato

Mercato Inter, nuovo incontro fissato per il rinnovo di Ivan Perisic.

L'esterno nerazzurro, anche ieri, è stato il migliore in campo nella partita contro il Verona e grazie ai suoi due assist ha permesso alla squadra nerazzurra di poter arrivare ad una vittoria preziosissima che rilancia lui e i suoi compagni nella lotta per lo scudetto. Ma ciò che, in questo periodo, tiene banco fuori dal campo per il croato è la situazione inerente al rinnovo del suo contratto visto che la scadenza del suo rapporto con l'Inter finirà il 30 giugno del 2022 e, quindi, la prossima estate, potrebbe andare via a parametro zero.

Secondo quanto riportato attraverso il suo profilo Twitter da Fabrizio Romano, noto giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, l'Inter nelle prossime settimane avrà un incontro con l'entourage del giocatore per capire i margini di trattativa. Dalla società nerazzurra, infatti, si vuole procedere anche con questo rinnovo, ma non alle cifre richieste dal giocatore. Perisic, intanto, vuole strappare l'ultimo contratto alto della sua carriera e si sta guardando intorno, con squadre che, come fatto a gennaio, sono interessate a lui e osservano gli eventi.

Insomma, una trattativa non semplice in cui può succedere di tutto con la società e il giocatore che, se vorranno andare avanti insieme, dovranno venirsi incontro rinunciando a qualcosa. Simone Inzaghi sa bene quanto sia insostituibile l'esterno croato e non vuole rinunciare assolutamente a lui. Ci vorrà tutta l'abilità possibile della dirigenza nerazzurra per far prolungare il giocatore e questo incontro potrebbe dire tante cose del futuro, insieme o meno, di Perisic e dell'Inter per le prossime due stagioni.