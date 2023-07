Mercato Inter, novità su Lukaku: occhio a due possibilità sullo sfondo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 08/07/2023

Mercato Inter entrato nel vivo. La trattativa tra Inter e Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku sembra essere diventata più complessa. Anche se Marotta non sembra disposto a mollare.

Secondo The Athletic, i Blues hanno respinto una proposta dell’Inter nelle ultime ore, richiedendo un cartellino del giocatore belga del valore di 45 milioni di euro.

Mercato Inter, novità sul futuro di Lukaku in nerazzurro

Al momento, la proposta dell’Inter sembra essere lontana dalle richieste del Chelsea, ma la trattativa continua perché Lukaku ha espresso chiaramente il suo desiderio di vestire nuovamente la maglia nerazzurra. Tuttavia, sullo sfondo rimangono la Juventus e l’Al Hilal, due club che potrebbero essere pronti ad intervenire nel caso in cui l’Inter non riesca a raggiungere un accordo con il Chelsea.

La situazione si fa quindi più intricata per l’Inter, che dovrà fare ulteriori sforzi per convincere il Chelsea ad accettare una proposta più vicina alle loro richieste. Nel frattempo, la presenza di altri club interessati potrebbe mettere pressione sulla trattativa. I tifosi dell’Inter dovranno attendere ulteriori sviluppi per vedere se il loro desiderio di riportare Lukaku in squadra si avvererà o se dovranno affrontare la competizione di altri club per assicurarsi le prestazioni del talentuoso attaccante belga.