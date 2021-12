Mercato Inter, novità per i rinnovi di Brozovic e Perisic: la situazione

Mercato Inter, novità importanti arrivano per i rinnovi di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

I due giocatori sono entrambi in scadenza di contratto con la società nerazzurra il 30 giugno del 2022 e da tempo ci sono degli incontri per provare a prolungare il loro rapporto con l'Inter. Secondo quanto riportato da parte del giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, attraverso i suoi canali Twitter, la società nerazzurra per Brozovic sarebbe arrivata ad una cifra di 6 milioni di euro l'anno con i bonus che aggiustano un po' l'offerta e l'avvicinano ancora di più alla richiesta del giocatore.

Non solo, ma c'è anche più ottimismo per quanto riguarda Ivan Perisic. L'esterno croato, che sembrava destinato a partire la prossima estate, adesso sembra aver riacceso la fimmella del rinnovo e, sempre secondo Pedullà, se prima le possibilità di arrivare ad una felice conclusione della trattativa erano al 20%, adesso la partita è apertissima e la società nerazzurra può giocarsi le proprie carte con convinzione per uno dei giocatori che si sta rivelando leader sia dentro che fuori dal campo.

Insomma, come più volte detto dall'amministratore delegato, Beppe Marotta, l'Inter resta ottimista e porta avanti le proprie trattative per due giocatori che sono delle vere e proprie armi nelle mani di Inzaghi che ha più volte espresso parere positivo sulla possibilità di rinnovo dei due giocatori. Vedremo se e quando le due trattative andranno a buon fine, ma adesso si entra nella fase decisiva e gli incontri si faranno sempre più importanti per entrambe le parti in causa.