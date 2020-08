Mercato Inter, novità importanti in arrivo per il centrocampo

Il centrocampo è sempre stato il reparto nerazzurro più criticato degli ultimi anni, per la mancanza soprattutto di alternative di qualità. Quelle che sono mancate, per varie ragioni, anche in questa stagione. Brozovic e Barella sono stati i centrocampisti più continui, anche se per entrambi non sono mancati i problemi fisici. Vecino e Sensi hanno vissuto una stagione martoriata dagli infortuni, Gagliardini è stato quasi sempre presente ma con prestazioni non sempre soddisfacenti. Eriksen ancora non è l'Eriksen del Tottenham e quello che tifosi, società ed allenatore si aspettavano. Chi ha piacevolmente sorpreso per prestazioni e continuità è stato Borja Valero, molto vicino al rinnovo per un'altra stagione.

Molti quindi i cambiamenti a cui la società sta pensando per la prossima stagione. Vecino verrà ceduto (su di lui l'Everton), Sensi nonostante i problemi fisici di cui ha sofferto per tutta la stagione sarà riscattato, Barella naturalmente confermato. Da capire cosa accadrà con Brozovic e Gagliardini, per motivi diversi entrambi potrebbero essere in uscita. Questione tecnica per il centrocampista ex- Atalanta, tecnica ma soprattutto comportamentale per il croato. Eriksen, invece, verrà lanciato nella sua prima vera stagione in nerazzurro.

Con Tonali in arrivo dal Brescia, Conte vuole inserire nel centrocampo nerazzurro un centrocampista molto fisico che supporti il lavoro offensivo di Eriksen, liberando quest'ultimo da molti compiti difensivi. Il nome è quello di Ndombele del Tottenham. Il centrocampista degli Spurs, poco amato da Mourinho. Il classe 1996 ex Lione, potrebbe rientrare in uno scambio con Milan Skriniar, molto gradito allo Special One per rinforzare la difesa Spurs. L'idea è quella di uno scambio alla pari che non convince il presidente del Tottenham, Levy, a causa dell'investimento di 60 milioni fatto l'estate scorsa per il centrocampista del Lione. Con uno scambio , gli Spurs ci perderebbero dal punto di vista economico. Le difficoltà per questa trattativa sono legate anche all'ingaggio di Skriniar. L'estate però è lunga e tutto può accadere.