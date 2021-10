Mercato Inter, notizia della notte: si prova il colpaccio a zero

Mercato Inter: la società prova il colpaccio Corretin Tolisso del Bayern Monaco.

Il 27enne centrocampista francese, dopo l’esperienza in Germania, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Fin da gennaio potrà dunque firmare per qualunque altro club. Sono molte le società interessate al campione del mondo del 2018: dal Tottenham, all’Atletico Madrid, passando per il Paris Saint Germain e la Juventus. E l’Inter? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe sulle tracce di Tolisso. D'altronde, vista la situazione economica in cui versa il club, vista l'impossibilità (per ora) di rilevanti investimenti economici, Tolisso potrebbe essere la grande occasione per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi nel rispetto della politica di contenimento dei costi ordinata dal presidente Steven Zhang. Proprio Zhang ieri, giovedì 28 ottobre, ha scritto una lettera ai tifosi per far luce sul futuro dell'Inter: "La nostra priorità, come è sempre stato e come sarà in futuro, è di lavorare per il bene del club a lungo termine. Dobbiamo essere coraggiosi - si legge nella lettera scritta dal magnate asiatico -, reagire in modo tempestivo e focalizzarci sui nostri obiettivi, come abbiamo fatto in questa stagione, riuscendo a raggiungere una vittoria storica nonostante tutte le difficoltà". Zhang ha poi aggiunto: "Sarà essenziale proseguire con gli investimenti infrastrutturali e fornire risorse adeguate al percorso di crescita del club, dentro e fuori dal campo. Il nostro è un progetto a lungo termine, con una visione chiara e definita. Le nostre radici, solide, ci spingono a guardare lontano. Il nostro sguardo è rivolto al futuro, con grande ambizione e una mentalità vincente ricostruita e ritrovata". Ecco il testo integrale del presidente dell'Inter.

Intanto la dirigenza è già al lavoro per il mercato di gennaio. L'obiettivo è, come InterDipendenza vi racconta dallo scorso mese di settembre, è Gonzalo Villar della Roma (leggi qui le ultime sullo spagnolo). Non solo. Per l'attacco il primo nome della lista è sempre quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il giocatore, da sempre, è un pupillo dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta (leggi qui le ultime sull'attaccante neroverde).