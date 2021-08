Mercato Inter, notizia della notte: pronta la maxi offerta per Zapata!

Mercato Inter: è pronta la maxi offerta per Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta.

La notizia è stata rilanciata, nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 agosto, dal giornalista Alfredo Pedullà. Tramite un tweet informa che "l’Atalanta vorrebbe resistere, ma Duvan vede nell’Inter una svolta professionale". Sul sito internet si legge poi che "Zapata è legato all’Atalanta, ma cercherà in ogni modo di trasferirsi da Bergamo a Milano. L’Atalanta deve trovare un sostituto, Gasperini non vorrebbe liberarsi di Zapata, sta sondando diverse piste ma ha memorizzato la volontà di Duvan, vedremo nei prossimi giorni. Possiamo aggiungere che l’Inter (il primo nome che abbiamo fatto dopo la cessione di Lukaku al Chelsea) valuta Zapata 30 milioni, disposta ad aggiungere eventuali bonus. E soltanto in un secondo momento l’Inter prenderebbe in considerazione altri profili".

Insomma: si apre una settimana decisiva per il calciomercato nerazzurro. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, sono infatti alla ricerca del secondo attaccante, dopo Edin Dzeko, da regalare al tecnico Simone Inzaghi. Nelle scorse ore, però, La Repubblica ha evidenziato che "Zapata, invece, è sempre il primo obiettivo per l'attacco ma il presidente dell'Atalanta, Percassi, non vuole fare sconti all'Inter e chiede un dilazionamento solo biennale del pagamento di Zapata, valutato 40 milioni di euro". Ed è per questo che "le quotazioni di Joaquin Correa salgono minuto dopo minuto. L'argentino è in rotta con la Lazio, ha chiesto di essere ceduto (ha giocato solo 12 minuti nell'amichevole contro il Sassuolo) ed ha già un accordo con l'Inter: per il cartellino, Lotito vuole 40 milioni, ma a 30 più bonus l'operazione può andare in porto, serve quindi un rilancio di Marotta fermo a 26 milioni comprensivi di bonus. La Lazio - conclude La Repubblica - spera di sbloccare l'operazione "Tucu" entro i primi giorni della settimana".