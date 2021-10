Mercato Inter, notizia della notte: 'Marotta pensa a Isco'

Mercato Inter: "In Spagna assicurano: Marotta sarebbe assolutamente avanti a tutti per Isco".

È la voce che rimbalza in queste ore e che viene rilanciata anche da Cittàceleste. Isco, 29 anni, parrebbe infatti ai margini del nuovo progetto del Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti. Il valore del giocatore è indiscutibile: ha vinto due campionati spagnoli, una Coppa di Spagna, due Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe UEFA e quattro Mondiali per club. Isco con la maglia dei blancos ha collezionato 237 presenze e 34 reti. "E' un'idea per andare a sostituire Eriksen che - sottolinea Cittàceleste - all'Inter manca parecchio. L'opzione è praticabile, il nome piace. Serve pazienza ma è un'idea molto interessante. E dunque, da tenere d'occhio". Su Isco, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022, ci sarebbero anche Juventus e Milan. Ma, come anticipato, dalla Spagna assicurano che Marotta sia "assolutamente avanti a tutti". Quando potrebbe arrivare? C'è chi sostiene già nel mercato di gennaio e chi invece propone la pista del 'costo 0' a giugno quando, appunto, scadrà l'accordo fra Isco e le Merengues.

L'asse Inter-Real Madrid, come riportato già ieri (sabato 9 ottobre, ndr), potrebbe scaldarsi anche per un altro giocatore: il 23enne attaccante Luka Jovic. "Si va a caccia non di una quarta punta residuale a cui concedere qualche briciola qua e là, ma di un attaccante già pronto oggi, con le spalle robuste per abitare in una big. Luka Jovic - ha infatti confermato nelle scorse ore La Gazzetta dello Sport - è stato più volte valutato negli ultimi mesi e il suo nome rischia di tornare in alto sul taccuino anche perché possiede quasi tutte le caratteristiche richieste: forte, navigato, determinato, non troppo costoso". L'altro nome, fatto dalla Gazzetta dello Sport, è quello di Alexandre Lacazatte, punta esperta, in odore di divorzio con l'Arsenal. Potete leggere qui il nostro approfondimento.